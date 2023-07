Venezia: Brugnaro, con finanziamento a Bosco dello Sport realizzeremo struttura per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Con il finanziamento al Bosco dello Sport realizzeremo una struttura per i giovani. Lo ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, a seguito dell'annuncio del decreto, firmato dal ministro Piantedosi, di concerto con i ministri Fitto e Giorgetti, che ha stanziato 93,5 milioni di euro a valere delle risorse del Piano nazionale complementare per il progetto. "Ho sempre avuto fiducia nel governo - ha commentato Brugnaro - voglio ringraziare in particolare il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto, con i quali ho avuto una interlocuzione costante in queste ultime settimane, e i parlamentari veneziani. Hanno mantenuto l'impegno preso di voler garantire a Venezia quelle strutture sportive che mancano dal Dopoguerra. Un ringraziamento particolare anche a tutte le strutture tecniche dei vari ministeri, a dimostrazione dei tanti funzionari e dirigenti che operano ai diversi livelli per attestare come la macchina amministrativa sia efficiente". "Ora - ha proseguito - le procedure del Bosco dello Sport riprenderanno, per poter avviare i cantieri quanto prima. Dal punto di vista finanziario, il contributo del governo per il 'Bosco dello Sport' sarà destinato per le opere di urbanizzazione interna, le opere di verde e di paesaggio e l'arena. Come Comune, invece, finanzieremo integralmente, solo con nostre risorse, la nuova viabilità Tessera-Aeroporto e, soprattutto, lo stadio. Abbiamo le risorse per farlo, senza aumentare il nostro debito". (segue) (Rev)