Venezia: Brugnaro, con finanziamento a Bosco dello Sport realizzeremo struttura per giovani (2)

- "Compito di noi sindaci - ha poi sottolineato - è di bloccare il 'partito del no', di chi è sempre contro. La vera resistenza è fare le cose, difendere il lavoro, il futuro dei giovani. Questa è la vera battaglia, con le regole della democrazia e del rispetto reciproco. Hanno provato a bloccarlo in tutti i modi, raccontando falsità, producendo 'controdossier', facendo ricorsi. Era nel programma elettorale, i cittadini ci hanno dato fiducia e noi lo faremo. In questi ultimi mesi, abbiamo scelto di non rispondere alla tante, troppe provocazioni, e di lavorare in silenzio, concentrati sull'obiettivo. Da sempre, d'intesa, con il governo. E' stata riconosciuta la valenza del nostro progetto ed il principio che lo sport non solo è solo strumento di benessere psico-fisico e prevenzione, ma come veicolo di inclusione, partecipazione, educazione che possa permettere lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, con particolare riferimento all'attrattività per i giovani". Brugnaro ha poi concluso: "Grazie. Ai tanti 'gufi' di questo periodo, a chi ci ha dato dei 'falliti', a chi è venuto in Consiglio comunale a chiedere le dimissioni, rispondiamo, come sempre, con il coraggio di fare. Oggi è una grande giornata per la città e tutto il territorio metropolitano". (Rev)