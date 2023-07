Roma: borseggi in danno di turisti, 8 arresti per furto nei pressi di stazioni Metro e fermate bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, i carabinieri del comando provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 8 persone, accusate, a vario titolo, del reato di furto aggravato. I controlli sono stati effettuati, nelle aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti e a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni metro della Capitale. I della stazione Roma Monte Mario, in servizio in abiti civili, hanno eseguito delle verifiche a bordo della linea metropolitana arrestando un 21enne argentino che ha tentato di derubare il portafogli proprio ad uno dei militari che si trovavano nel convoglio all’altezza della fermata “Termini”. I militari hanno anche arrestato tre cittadini cileni, un 30enne già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma presso la Stazione Carabinieri Roma Ottavia e un due 25enni con precedenti - perché sorpresi a derubare una turista slovena di 66 anni a bordo della metropolitana linea “A” direzione Anagnina. I tre, favoriti dalla calca di persone alla salita/discesa presso la fermata “Spagna” hanno sfilato il portafogli dalla borsa della donna. Refurtiva recuperata e riconsegnata alla vittima. (segue) (Rer)