Roma: borseggi in danno di turisti, 8 arresti per furto nei pressi di stazioni Metro e fermate bus (2)

- Nel pomeriggio, un carabiniere libero dal servizio e in abiti civili, ha bloccato, con l’aiuto dell’addetto alla sicurezza di un negozio all’interno della “Galleria Forum Termini”, un 35enne cubano sorpreso ad asportare prodotti di profumeria dagli espositori, dopo aver danneggiato le placche antitaccheggio. Poco dopo, l’addetto alla sicurezza ha ricontattato i carabinieri perché ha sorpreso un altro cittadino, 48enne romano senza fissa dimora, ad asportare tre profumi dopo aver rimosso l’antitaccheggio, successivamente bloccato e arrestato dai militari. Tutta la merce, del valore di 500 euro, è stata recuperata e riconsegnata al negozio. I carabinieri della compagnia Roma San Pietro, infine, hanno arrestato un 35enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, bloccato mentre tentava di derubare una turista irlandese in via delle Terme di Diocleziano. L’uomo, approfittando di un momento di distrazione della vittima, ha cercato di sfilare il portafogli dallo zaino che la donna aveva in spalla ma è stato bloccato dai militari. Tutte le vittime hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)