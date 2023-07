Speciale infrastrutture: Romani, è tempo di portare avanti opere e infrastrutture bloccate per vent’anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese sono un "alleato" delle istituzioni e un patrimonio della comunità lombarda. Oggi il sistema Italia ha bisogno di "sì", non di "no". Dobbiamo superare definitivamente la stagione delle posizioni di ecologismo militante che tanto male hanno fatto a questo Paese, congelato da burocrazia e assistenzialismo. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani a margine dell’Assemblea generale di Assolombarda, che si è tenuta a Milano. "È il tempo del coraggio: quello di portare avanti opere e infrastrutture che sono state bloccate per vent’anni - ha proseguito - soprattutto nel campo energetico e della mobilità. Un immobilismo che oggi, di fronte alle sfide che ci pongono soprattutto la crisi ucraina e l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, stiamo pagando tutti". "Nonostante le difficoltà del sistema Paese - ha sottolineato Romani - la Lombardia corre: nel 2022 il PIL lombardo ha fatto segnare un +3,8 per cento, superiore a quello dei livelli pre-pandemia, e con oltre 50 mila imprese innovative e 300 milioni di euro di investimenti è al primo posto in Italia per numero di start-up. Grazie alla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti economici e sociali, alla sua propensione all'innovazione e all'attitudine ad attirare investimenti, la Lombardia ha intrapreso la strada giusta per affrontare le sfide del futuro, a partire da quella del Pnrr”. “In questo scenario che conferma la forza del sistema economico lombardo -ha concluso il Presidente Romani- abbiamo bisogno di più autonomia. E abbiamo bisogno di più Europa. Un’Europa improntata al pragmatismo, alla concretezza e alla coesione sociale secondo le caratteristiche del ‘modello Lombardia’". (Com)