Speciale infrastrutture: Francia, ministra Sport, sicurezza dei siti delle Olimpiadi di Parigi leggermente rafforzata

- La sicurezza dei siti che accoglieranno le Olimpiadi di Parigi 2024 è stata "leggermente rafforzata". Lo ha detto la ministra dello Sport, Amelie Oudéa Castera, a margine di un evento dedicato alle violenze nel mondo sportivo. Nel frattempo, in Francia continuano le tensioni dopo che un ragazzo di 17 anni ha perso la vita durante un controllo stradale. "Nel quadro dei Giochi olimpici e paralimpici abbiamo preso delle misure in questi ultimi giorni per rafforzare ancora la messa in sicurezza delle infrastrutture", ha affermato la ministra, secondo la quale "quello che succede non è ovviamente buono per l'immagine della Francia". (Frp)