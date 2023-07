Speciale infrastrutture: Tripodi (Lega), bene nuovo Codice appalti, ora nomina commissario per Pedemontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Dal primo luglio è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti, voluto dal ministro Matteo Salvini e si tratta di "un provvedimento che taglia la burocrazia e accelera i cantieri. Ora si nomini un commissario per la Pedemontana, assicurando in tempi celeri sia il progetto esecutivo sia i fondi per l'avvio dei lavori". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Lavoro, Orlando Angelo Tripodi della Lega, che torna a parlare dell'importanza di velocizzare l'opera che collegherebbe Roma sino al sud del Lazio. "La mozione depositata lo scorso aprile, già protocollata, è in attesa di discussione. La mozione segue il sostegno al progetto sin dalla precedente legislatura, attraverso gli emendamenti presentati dallo stesso Tripodi votati al cosiddetto sblocca cantieri - aggiunge - a finanziamento dell'opera. Far uscire la provincia di Latina dall'isolamento logistico è uno degli obiettivi primari dell'attività politica del consigliere leghista". (Com)