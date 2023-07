Speciale infrastrutture: Italia-Serbia, Crosetto incontra a Roma omologo Vucevic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- I due ministri hanno convenuto che la cooperazione nel campo della difesa tra Serbia e Italia si sta sviluppando all'insegna di una elevata qualità e hanno valutato molto positivamente la cooperazione nel campo delle missioni di mantenimento della pace. Membri delle Forze armate serbe e membri delle Forze armate italiane stanno infatti partecipando insieme all'operazione multinazionale delle Nazioni Unite Unifil in Libano. Entrambe le parti hanno espresso la disponibilità a migliorare la cooperazione in tale missione delle Nazioni Unite. I ministri Vucevic e Crosetto hanno osservato che c'è ancora spazio per migliorare la cooperazione militare bilaterale nel campo dell'addestramento congiunto, dell'istruzione militare e della medicina militare, nonché nel campo della cooperazione tecnico-economica militare. Nell'incontro è stata avviata la formazione di un gruppo di lavoro congiunto dei ministeri della Difesa di Serbia e Italia, che valuterà le possibilità e le modalità di sviluppo della cooperazione tecnico-militare e economico-militare. Nel secondo giorno della sua visita in Italia, il ministro Vucevic ha in programma un incontro con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La delegazione del ministero serbo della Difesa visiterà anche l'azienda Leonardo. (Seb)