Speciale infrastrutture: Veneto, assessore Infrastrutture, interporto Padova ha ruolo strategico nel corridoio mediterraneo

- L'interporto di Padova “costituisce una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci, della logistica, dell'intermodalità e della sostenibilità, favorito dalla centralità del Veneto rispetto alle grandi direttrici di traffico in direzione sia est‐ovest sia nord‐sud”. Lo ha detto Elisa De Berti, vicepresidente regionale veneta e assessore regionale alle Infrastrutture che oggi ha partecipato ad un evento dedicato ai cinquant'anni dell'Interporto. “Assieme a quello di Verona – ha proseguito –, l'interporto di Padova movimenta il 50 per cento delle unità di trasporto intermodali di tutta Italia, rivestendo così un'importanza strategica non solo per il Veneto e per l'Italia, ma anche a livello internazionale". Con l'occasione è stata inaugurata l'installazione del nuovo impianto fotovoltaico finalizzato a rendere autonomo dal punto di vista energetico l'interporto. "Al di là del ruolo di primo piano dell'interporto di Padova – ha aggiunto De Berti – va sottolineato come oggi sia sempre più strategico e fondamentale sviluppare, come ha anche previsto il Piano regionale trasporti, per un comparto che vale 100 miliardi di euro l'anno, una gestione integrata della logistica con il coordinamento almeno di livello regionale, necessario per rendere sempre più competitivo il Veneto nei mercati nazionali e internazionali, nell'ottica di una crescita sostenibile”. “Da qui – ha concluso – nascono il protocollo degli Stati generali della Logistica siglato fra ministero delle infrastrutture, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo coordinato del sistema logistico del Nordest e il patto per lo sviluppo del sistema logistico veneto stipulato lo scorso ottobre tra i sei principali gestori del sistema logistico". (Rev)