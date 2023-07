Tibet: Terzi (Fd'I), denunciare politica assimilazionista di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Si è tenuta oggi la conferenza "Il sistema educativo cinese in Tibet una riflessione per l'Italia e la Ue per difendere i valori di una società aperta" organizzata dall'Intergruppo parlamentare sul Tibet presieduto dal senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, in cui sono intervenuti, tra gli altri, il senatore di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi e il professor Gyal Lo, professore tibetano di sociologia dell'istruzione. "Il Partito comunista cinese sta cercando di restringere, fino ad azzerare completamente, lo spazio per l'apprendimento della lingua tibetana da parte dei bambini tibetani", ha affermato Terzi che ha evocato l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che stabilisce come i bambini abbiano diritto all'istruzione, così come i genitori hanno quello di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli. "Tuttavia - ha spiegato - in Tibet, Xinjiang ed altre aree della Repubblica Popolare Cinese, Pechino non rispetta questo diritto, benché sia previsto dalla Costituzione cinese stessa". Terzi ha aggiunto che "in base alle violazioni denunciate recentemente da un gruppo di esperti Onu sul sistema scolastico in Tibet, dove un milione circa di bambini tibetani è stato collocato con la forza in scuole residenziali cinesi, è sempre più chiaro che l'obiettivo di Pechino è cancellare e riprogrammare la loro identità. Si tratta di una politica assimilazionista evidente ed uno dei cinque atti genocidari sanzionati dalla Convenzione Onu per la prevenzione e repressione del genocidio". Occorre quindi "continuare a sollevare il tema nelle sedi istituzionale coordinandosi anche con la comunità internazionale democratica e nominando per esempio un rappresentante dell'Ue per le questioni tibetane, per sensibilizzare e promuovere i temi dei diritti umani, dell'identità, della libertà religiosa e della cultura", ha concluso Terzi. (Rin)