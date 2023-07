Russia: avviate indagini su attacco contro giornalista e avvocato a Groznyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Comitato investigativo russo, Aleksandr Bastrjkin, ha disposto delle indagini in relazione all'attacco alla giornalista Elena Milashina e all'avvocato Aleksandr Nemov avvenuto oggi a Groznyj, nella regione russa della Cecenia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Comitato investigativo russo. Come ha riferito il quotidiano, "Novaya Gazeta" diversi uomini mascherati hanno brutalmente picchiato Milashina e Nemov all'aeroporto di Groznyj, hanno preso i loro telefoni e distrutto le loro attrezzature e documenti. Il commissario per i diritti umani dell'Ossezia settentrionale, Tamerlan Tsgoev, aveva riferito nel corso di una conferenza stampa che Milashina e Nemov sono in condizioni gravi e potrebbero essere trasportati a Mosca per cure. (Rum)