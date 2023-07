Energia: Irena, per transizione servono investimenti in infrastrutture, politiche efficienti e capacità istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni entro il 2030, la trasformazione dell'energia è essenziale. Il World Energy Transitions Outlook dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), presentato oggi a Roma, delinea un percorso di limitazione a 1,5 gradi che enfatizza l'elettrificazione, l'efficienza, l'energia rinnovabile, l'idrogeno pulito e la biomassa sostenibile. Il rapporto accentua anche la neutralità tecnologica, come ha ricordato l’Ad di Eni, Claudio Descalzi, tra i partecipanti all’evento. “Se le compagnie vengono obbligate a seguire un solo percorso, fai fatica, spendi molto di più e i soldi non ci sono”, ha affermato Descalzi, ricordando che bisogna tener conto di quelle tecnologie tipiche del nostro sistema dove sono stati investiti soldi ed energie. Il punto vero per l'Ad di Eni è che “i governi devono definire quelle regole che incentivano gli investimenti, ma poi il mercato deve confrontarsi con sé stesso”. Non a caso il World Energy Transitions Outlook propone tre pilastri per arrivare all’obiettivo di limitare il riscaldamento: investire nelle infrastrutture, raffinare le politiche e i quadri normativi e allineare le capacità istituzionali. Un metodo al centro anche della riflessione di Vannia Gava, viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha garantito che il Governo darà la possibilità a chi investe “di agire con regole chiare e tempi certi per il ritorno degli investimenti”. Sebbene - scrive il rapporto Irena - siano stati compiuti progressi nel settore energetico, l'implementazione non è all'altezza di quanto richiesto per rimanere sul percorso di 1,5°C. Inoltre, questi progressi sono concentrati in pochi paesi, lasciando una parte significativa della popolazione mondiale senza accesso all'energia pulita. Una sfida che Eni raccoglie attraverso una strategia di accompagnamento delle energie rinnovabili - molto attiva anche in Africa - che tenga conto della sostenibilità del sistema. Per Descalzi non ci sono dubbi: “L’Europa deve essere prima nel cambiamento del sistema energetico, del sistema sociale e del sistema industriale”. “E l’utilizzo del gas, la componente degli idrocarburi meno inquinante - ha concluso Descalzi - accompagnerà la transizione”. (Rin)