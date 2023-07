Fvg: assessore Università, a Trieste 472 alloggi per studenti e contributi a tutti gli idonei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bando per l’anno accademico 2023/2024 l’Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (Ardis) ha messo a disposizione a Trieste 472 posti alloggio per gli studenti con i requisiti di reddito e di merito richiesti, a cui si aggiungono i contributi alloggio di 1.200 euro per tutti gli eventuali studenti idonei non assegnatari e altri 524 posti nelle altre sedi didattiche dell'università giuliana. Sono i numeri comunicati oggi dall'assessore regionale all’Università, Alessia Rosolen, in merito alla gestione dei bandi Ardis per gli alloggi destinati agli studenti. “Per l'anno accademico precedente, 2022/2023, tutti gli studenti idonei, non rinunciatari, hanno ricevuto un alloggio o il contributo sostitutivo. L’assessore ha precisato, inoltre, che i nuovi 30 mini alloggi autonomi di via Fabio Severo, realizzati nell'edificio E3, “si sono resi effettivamente disponibili solo a partire da inizio febbraio 2023, cioè a graduatorie esaurite e contributi alloggio assegnati". Questi verranno destinati a ricercatori, dottorandi e visiting professor, in quanto più rispondenti alle necessità di una residenzialità di media durata. (Frt)