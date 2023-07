Trasporti: Bussolati (Pd), Fontana ci dà ragione su alta velocità a Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con soddisfazione apprendiamo che il presidente Fontana ci dà ragione sulla necessità di portare l'alta Velocità a Malpensa. Connettere tra loro gli scali lombardi, creare collegamenti facili e veloci tra aeroporti e città: è questa la sfida dei prossimi anni, un nuovo modo di immaginare lo sviluppo del trasporto in Lombardia". Lo afferma in una nota Pietro Bussolati, consigliere regionale del Partito democratico. "Mi chiedo, però, come mai il presidente Fontana non abbia informato la collega Terzi: questa mattina infatti, interpellata sul punto, l'assessore non ha minimamente parlato dell'apertura della Giunta all'ipotesi di portare l'Alta velocità a Malpensa. Speriamo che la mancanza di comunicazione all'interno della Giunta non rallenti l'iter di approvazione del progetto", conclude.(Com)