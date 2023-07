Medio Oriente: Fratoianni (Avs), governo italiano riferisca in Parlamento su operazione militare Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intervengo per chiedere che il ministro degli Esteri Tajani venga a riferire in Parlamento su quello che sta accadendo in questi giorni in Palestina, con l'ennesima operazione militare dell'esercito israeliano a Jenin e non solo. E che si configura sempre più come una guerra contro la popolazione civile". Lo ha detto Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi e sinistra prendendo la parola nell'Aula di Montecitorio. "Con l'ingresso dell'esercito israeliano nel campo profughi dal cielo con gli elicotteri e da terra con i blindati, sono già decine le vittime fra morti e feriti, vengono colpiti minori, intere famiglie sono costrette a lasciare le proprie case con la forza. Quello che accade in Palestina, nel silenzio assordante della comunità internazionale, ci appare intollerabile, ed è per questo che chiediamo che il governo italiano venga in Parlamento e che questa Aula discuta di quello che è successo. Perché è incredibile che ciò che sta accadendo ormai da troppo tempo e che in queste ore ha assunto le dimensioni di un'escalation drammatica sia qualcosa di cui le istituzioni e la comunità internazionale - ha concluso Fratoianni - sembrano non voler vedere". (Rin)