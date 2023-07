Lombardia: Sala (Lega), anche da sinistra riconosciuto buon lavoro di Regione su peste suina africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione presentata dal Partito democratico sulla questione della peste suina africana, pur senza proposte e ricerca di collaborazione, "riconosce il lavoro svolto da Regione Lombardia per contrastare l'espandersi della Psa. Provvedimenti presi in stretta sinergia con le altre Regioni impattate della problematica e con il coordinamento del Commissario Straordinario nominato lo scorso febbraio. Prendiamo quindi atto che oggi votiamo una mozione che riconosce il buon lavoro portato avanti dalla maggioranza fin dall'inizio 2022". Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Andrea Sala intervenuto oggi nell'Aula del Consiglio regionale sulla mozione presentata dal Partito Democratico. "Nell'ultima audizione in Commissione VIII 'Agricoltura, montagna, foreste' i tecnici della direzione generale Sanità e della direzione generale Agricoltura hanno illustrato con chiarezza tutti i provvedimenti in atto e proprio oggi – sottolinea Sala – parte il bando regionale da 2,2 milioni di euro per l'erogazione di risorse da destinare all'istallazione di doppie recinzioni negli allevamenti in base alla classe di rischio e densità degli allevamenti di suini". (segue) (Com)