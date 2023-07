Lombardia: Sala (Lega), anche da sinistra riconosciuto buon lavoro di Regione su peste suina africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In contemporanea proseguono il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Psa nei suini di allevamento e nella specie cinghiale, come anche le attività di monitoraggio per la ricerca di carcasse con più di 400 volontari coinvolti. Attività che si sta valutando di potenziare con l'aiuto della Protezione Civile". "L'attenzione è altissima e Regione Lombardia ha messo in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio che la malattia entri nella pianura padana lombarda, territorio che rappresentare una delle principali filiere per l'economia agricola regionale. La Regione ha a cuore la messa in sicurezza degli allevamenti per far sì che raggiungano i livelli di biosicurezza, e che possano vendere i prodotti, tali da poter essere certificati come sicuri. Le stime di perdita del mancato export ammonterebbero a circa 60 milioni di euro al mese", conclude Sala. (Com)