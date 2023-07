Autonomia: Sbrollini (Azione-Iv), dimissioni illustri confermano che mancano risorse per i Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo favorevoli all'Autonomia, ma le quattro dimissioni illustri dal Comitato Lep dimostrano ancora una volta che la riforma Calderoli non dà risposte chiare ai Livelli essenziali delle prestazioni, in particolare sulle risorse". Lo afferma la senatrice del gruppo Azione-Italia viva, Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali del Senato. "Per i Livelli essenziali delle prestazioni, ma anche per i Lea, Livelli essenziali di assistenza, c'è un enorme problema legato ai fondi. È essenziale - ribadisce la parlamentare in una nota - che i requisiti minimi, soprattutto in campo sanitario, siano rispettati in tutta Italia e in tutte le regioni, perché possa partire una autonomia che significa anche responsabilità. E per questo servono risorse. Come sottolinea la lettera dei quattro autorevoli dimissionari, Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, nel testo del ministro non solo le risorse non ci sono, ma non sono nemmeno definite, e potrebbero arrivare a livelli insostenibili". (Com)