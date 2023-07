Nato: Crosetto, estensione mandato Stoltenberg forte messaggio continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione del mandato di Jens Stoltenberg in qualità di segretario generale della Nato è un forte messaggio di continuità in questo delicato momento. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto. "A lui auguro buon lavoro. Andiamo avanti, insieme per creare le condizioni per una pace giusta", ha aggiunto il ministro. (Res)