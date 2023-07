Medio Oriente: Turchia e Libano, appello ministri Esteri per fine offensiva israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha avuto un incontro, oggi, ad Ankara, con il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, al termine del quale ha lanciato un appello per “la fine immediata dell’operazione israeliana a Jenin, nella Cisgiordania occupata”. Come riferisce l’emittente giordana “Al Mamlaka”, Safadi ha definito l’operazione lanciata ieri dalle Forze di difesa israeliane (Idf) come “un pericoloso inasprimento dell’occupazione israeliana”, precisando che “la Giordania e la Turchia hanno concordato sulla condanna dell’offensiva israeliana contro Jenin, in quanto alimenta una spirale di tensione nei Territori palestinesi occupati”. Pertanto, i due ministri degli Esteri hanno esortato la comunità internazionale ad “agire rapidamente e in modo efficace per fermarla”. “L’unico modo per portare la pace nella regione è porre fine all’occupazione e ai provvedimenti che la portano avanti”, ha aggiunto Safadi. Infatti, secondo il capo della diplomazia giordana, “l’occupazione israeliana dei Territori palestinesi è illegale, secondo tutte le leggi del diritto internazionale e in base ai principi umanitari”. Da parte sua, Fidan ha assicurato che “la Turchia e la Giordania continueranno le loro consultazioni sulla causa palestinese, sulla crisi siriana e su tutte le questioni di interesse comune”. (segue) (Lib)