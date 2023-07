Medio Oriente: Turchia e Libano, appello ministri Esteri per fine offensiva israeliana a Jenin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio con l'omologo turco, Safadi ha condannato il rogo di una copia del Corano davanti alla principale moschea di Stoccolma, “un’azione estremista che istiga all’odio e non piò essere giustificata con la libertà di espressione”. Quanto alle relazioni tra Giordania e Turchia, Safadi le ha qualificate come “importanti”, aggiungendo che “hanno un impatto positivo sugli interessi comuni (dei due Paesi) e hanno riflessi in tutta la regione”. Di conseguenza, ha spiegato, “la Giordania adotta misure pratiche che contribuiscono all’intensificazione della cooperazione con la Turchia in diversi settori”. Presto, inoltre si riunirà la Commissione economica turco-giordana, ma la data dell’incontro è ancora da definirsi. Intanto, Safadi e Fidan hanno “concordato sul fatto di istituzionalizzare un dialogo politico tra i due Paesi”. Il ministro degli Esteri giordano ha infine auspicato la visita ad Amman, entro la fine dell’anno in corso” di “una delegazione commerciale del settore privato” turco. (Lib)