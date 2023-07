Cina: Borrell non sarà in visita in Cina la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, non si recherà in visita in Cina la settimana prossima, come si era invece precedentemente appreso da una registrazione contenente le dichiarazioni rilasciate dall'ambasciatore di Bruxelles a Pechino, Jorge Toledo, al Forum mondiale per la pace tenutosi a Pechino. "L'Alto rappresentante Borrell doveva inizialmente recarsi a Pechino tra il 13 e il 15 aprile scorsi, per onorare un invito di lunga data delle autorità cinesi. Purtroppo, poco prima del viaggio ha dovuto rimandare la visita perché è risultato positivo al test Covid. Di comune accordo, la visita è stata riprogrammata a luglio. Il fulcro del programma sarebbe stato il dialogo strategico con il Consigliere di Stato e ministro degli Esteri Qin Gang", fa sapere a "Nova" la portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Nabila Massrali. "Purtroppo - prosegue Massrali - "le controparti cinesi ci hanno informato che le date previste per la prossima settimana non sono più disponibili. Adesso stiamo cercando delle alternative". (Beb)