Trasporti: Sala, metropolitane hanno tempi lunghi, ma quando parti non ti puoi più fermare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Il nostro dovere è di pensare nel lungo termine, se mai parti, mai arrivi. Nel mondo dei lavori pubblici è importante partire, perché una volta che parti non ti puoi più fermare, hai l'obbligo di andare avanti". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dal palco dell'inaugurazione, oggi, del nuovo tratto di M4 che connette ora Linate e San Babila. "I tempi sulle metropolitane – ha spiegato Sala - sono molto lunghi, ma questo richiama un po'al ruolo della politica e a come noi politici dobbiamo intendere il nostro mestiere, perché è chiaro che quando unl sindaco lancia la nuova metropolitana verrà inaugurata due sindaci dopo". "Tra l'altro", ha poi dichiarato, rivolgendosi al vicepremier Matteo Salvini, "notavo che sei il sesto ministro delle infrastrutture dall'inizio dei cantieri", così da rimarcare la natura a lungo termine di lavori infrastrutturali come quello della "metro blu" a Milano. (Rem)