Spagna: governo approva 214 milioni di aiuti per la trasformazione digitale di Pmi e startup

- Il governo spagnolo ha approvato un bando di aiuti con una dotazione di 214 milioni di euro per promuovere la trasformazione digitale, la crescita e la formazione nelle piccole e medie imprese e nelle start up. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, il programma prevede diverse linee di aiuto, la più consistente delle quali (98,3 milioni di euro) è denominata "Programma di generazione digitale per le Pmi", finalizzata alla formazione in materia di trasformazione digitale per le persone che fanno parte dei gruppi dirigenti e alla qualificazione delle persone impiegate nelle Pmi. La seconda linea di aiuto con lo stanziamento maggiore (42,3 milioni di euro) sarà il "Programma generazione digitale: agenti del cambiamento", che prevede la formazione di giovani disoccupati e lavoratori delle Pmi nel settore della digitalizzazione. "Le Pmi e gli imprenditori sono stati l'epicentro della crisi e dobbiamo metterli al centro della ripresa. Per questo motivo, questi programmi comprendono un numero significativo di investimenti volti a rafforzare l'ecosistema delle Pmi e delle startup spagnole", ad aumentare la loro competitività", ha dichiarato il ministro Hector Gomez. (Spm)