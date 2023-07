Cina: Commissione Ue preoccupata per restrizioni Pechino su esportazioni gallio e germanio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea teme che le restrizioni alle esportazioni di gallio e germanio imposte da Pechino possano danneggiare il mercato europeo e sta valutando possibili azioni in merito. A dirlo la portavoce della Commissione europea per il Mercato interno, Sonya Gospodinova, rispondendo a una domanda in merito nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Ieri la Cina ci ha informato che le esportazioni dal Paese di articoli contenenti gallio e germanio richiederanno una licenza di esportazione per doppio uso a partire dall'agosto 2023, sulla base di presunti interessi di sicurezza nazionale. Il gallio e il germanio sono utilizzati in una serie di prodotti fondamentali per la transizione verde e digitale. La Commissione sta attualmente lavorando a un'analisi dettagliata delle misure annunciate e del loro potenziale impatto sulle catene di approvvigionamento globali e anche sull'industria europea", ha detto Gospodinova. (segue) (Beb)