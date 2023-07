Cina: Commissione Ue preoccupata per restrizioni Pechino su esportazioni gallio e germanio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione teme che queste restrizioni alle esportazioni non siano correlate alla necessità di proteggere la pace e la stabilità globale, e l'attuazione degli obblighi di non proliferazione della Cina derivanti dai trattati internazionali. Per questo motivo, chiediamo alla Cina di adottare un approccio in cui le restrizioni e i controlli sulle esportazioni siano basati su chiare considerazioni di sicurezza, in linea con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)", ha aggiunto la portavoce Ue. I prossimi passi della Commissione Ue, ha poi concluso, saranno basati sull'esito delle indagini in corso. Le azioni future, in caso di necessità, saranno prese nel contesto del quadro dell'Omc, ha confermato Gospodinova. (Beb)