- Sono almeno tre le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Fort Worth, in Texas. Lo riferisce l'emittente "Abc News" citando fonti della polizia locale, secondo cui altre otto persone sarebbero state ferite. Tra le vittime figura anche un bambino. Sulla sparatoria, avvenuta nella zona ovest della città, sono in corso indagini. (Was)