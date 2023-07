Mutui: Barelli (FI), sempre attuale soluzione governo Berlusconi 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- In attesa che la Banca centrale "inverta il trend negativo del rialzo dei tassi, Forza Italia intende intervenire tempestivamente sui mutui, proponendo una soluzione del governo Berlusconi del 2008, sempre attuale. In quel periodo, fu promossa la rinegoziazione dei mutui tramite un accordo Abi-Mef, al fine di riportare la rata maggiorata ai livelli precedenti. I maggiori oneri, in questo caso, venivano trasferiti in rate aggiuntive alla fine del mutuo. Di questo, ne abbiamo parlato anche oggi, in un incontro con l'Ance, giustamente preoccupata dalla crisi e dal blocco delle compravendite immobiliari". Lo scrive, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, che conclude: "Ci faremo, dunque, carico di inoltrare la nostra proposta nelle sedi opportune, per verificarne la percorribilità".(Com)