Ponte stretto: Salini (Webuild), sogno per italiani che deve essere realizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ponte di Messina è "un sogno per gli italiani che deve essere realizzato". Lo ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, a margine dell'inaugurazione a Milano del nuovo tratto della M4 che da San Babila arriva all'aeroporto di Linate. "Dobbiamo fare in modo che queste grandi opere non siano solamente una sfida sul terreno politico" ha evidenziato Salini, aggiungendo che "l'Italia ha insegnato a tutto il mondo come fare le strade e lo può fare ancora insegnando alle persone come fare i ponti".(Rem)