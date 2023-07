Kazakhstan: Tokayev propone un fondo d’investimento della Sco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha proposto la costituzione di un fondo d’investimento comune per l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha fatto nel suo intervento al vertice in formato virtuale dell’organizzazione, ospitato dall’India. “I vantaggi della Sco sono la connettività geografica tra i suoi Stati membri, la capacità di transito e trasporto, l’ampio mercato e la complementarietà delle economie. Nonostante tutto questo, dobbiamo ammettere che in oltre 20 anni non è stato realizzato un singolo progetto economico sotto l’egida della Sco. È evidente che non vi sono meccanismi per il sostegno finanziario delle attività. A questo proposito, suggerisco al consiglio dei capi di governo della Sco di considerare la possibilità d’istituire un fondo d’investimento congiunto e di avanzare proposte per questo importante progetto. Il Centro finanziario internazionale di Astana, che ha incorporato le migliori pratiche delle istituzioni finanziarie del mondo, è diventata una piattaforma efficace per stimolare investimenti diretti ai progetti regionali della Sco”, ha sottolineato Tokayev. Secondo il presidente kazakho, l’agenda economica dell’organizzazione deve concentrarsi su obiettivi come la creazione di condizioni favorevoli all’aumento dell’interscambio commerciale tra i Paesi membri, la rimozione delle barriere commerciali esistenti e il lancio di joint-venture. (Res)