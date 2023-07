Speciale energia: Murano (Unem), tassa extra-profitti ha penalizzato settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassa sugli extra-profitti, che nel 2022 complessivamente ha generato un gettito pari a circa 2,8 miliardi di euro di cui poco meno della metà arrivato dal solo settore petrolifero, applicata peraltro due volte nel nostro Paese, unico caso in Europa e con percentuali ben maggiori della media europea, “è andata a penalizzare il nostro settore proprio in un momento in cui ci sarebbe stato bisogno di più risorse da investire nella decarbonizzazione, come vedremo più avanti”. Lo ha dichiarato il presidente di Unem, Gianni Murano, nel corso dell’Assemblea annuale 2023. “Ci auguriamo che la strada legale intrapresa dai nostri associati possa rendere giustizia e non finisca come l’ennesima 'vittoria di Pirro' come fu nel caso della Robin Hood tax”, ha aggiunto. (Rin)