Speciale energia: Murano (Unem), petrolio ancora prima fonte al 2030-2035

- Il petrolio dal 2015 ad oggi ha visto dimezzarsi gli investimenti in nuova capacità, mettendo a rischio l’offerta futura e dunque la copertura della domanda. “Eppure, gli scenari dell’Aie ci dicono che il petrolio al 2030-2035 sarà ancora la prima fonte di energia, sopravanzata dalle rinnovabili solo nel 2040, anche se, sempre secondo un recente rapporto dell’Aie, potrebbe raggiungere il picco di domanda nel 2028 per poi mantenere un profilo sostanzialmente piatto”. Lo ha dichiarato il presidente di Unem, Gianni Murano, nel corso dell’Assemblea annuale 2023. “Gli stessi scenari ci dicono anche che i carburanti liquidi di origine petrolifera, per quanto con una quota crescente di origine biogenica o sintetica (stimata tra il 7 e il 10 per cento), al 2040 soddisferanno circa l’85-90 per cento della domanda del trasporti rispetto al 94 per cento attuale”, ha aggiunto Murano. (Rin)