Speciale energia: Murano (Unem), più opportunità per transizione, non c’è soluzione vincente

- Gli scenari delineati ci dicono che i carburanti liquidi avranno ancora un ruolo preponderante nel soddisfare la domanda di trasporto, direi quasi esclusivo in quello marittimo e aereo. “Ma più in generale, ciò che è ormai evidente a tutti è il fatto che non esiste al momento la soluzione vincente per la transizione energetica, ma esistono più opportunità e più soluzioni”. Lo ha dichiarato il presidente di Unem, Gianni Murano, nel corso dell’Assemblea annuale 2023. (Rin)