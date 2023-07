Speciale energia: investimenti imprese su idrogeno in crescita del 65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia condivisa e supportata a livello istituzionale per rendere l'Italia leader a livello internazionale nel settore idrogeno. È questa la richiesta unanime dei protagonisti del comparto, emersa in occasione del primo Italian Hydrogen Summit, l'evento organizzato da H2IT, Associazione Italiana Idrogeno, che ha riunito istituzioni nazionali ed europee, aziende, esperti e operatori del settore. Al centro dell'incontro, l'enorme potenziale del vettore idrogeno, il quale oltre agli investimenti in continua crescita dei privati -attualmente rappresentano la parte trainante-, può contare sui 3,64 miliardi di euro destinati dal Pnrr allo sviluppo del settore. Le parole dei manager e degli esperti intervenuti confluiscono tutte in un unico messaggio: l'idrogeno è una delle opzioni fondamentali per la decarbonizzazione di tanti settori, dalla mobilità, all'industria, fino alle infrastrutture. Rappresenta un'opportunità unica per l'Italia sia sotto il profilo economico che sotto quello della sicurezza e della transizione energetiche su cui il nostro Paese punta con decisione. Occorre però una visione unica, una vera e propria strategia che possa consolidare l'attuale fase di sviluppo di progetti idrogeno, permettendo alle aziende di operare in un quadro più sicuro che non metta a rischio gli investimenti fatti e ne abiliti di nuovi. "Investimenti" è una delle parole chiave per il futuro di questo vettore energetico. Lo dimostrano anche i dati della seconda edizione dell'Osservatorio H2IT: I numeri sul comparto idrogeno italiano, con il settore privato chiamato a svolgere un ruolo trainante per la crescita. Il 65 per cento delle aziende ha registrato un aumento negli investimenti sull'idrogeno nel 2022 e la stragrande maggioranza di essi (70 per cento) proviene da risorse interne delle stesse aziende. Le risorse investite danno, in molti casi, vita a innovazioni tecnologiche concrete. È proprio la mancanza di un quadro normativo chiaro (78 per cento) che mette in difficoltà le imprese, tanto che il 55 per cento indica come prioritario la messa a punto di una strategia nazionale (55 per cento). (Com)