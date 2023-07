Speciale energia: Gava, questo è il governo della concretezza, basta con il libro dei sogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è il governo della concretezza, basta con il libro dei sogni. Lo ha detto Vannia Gava, viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla presentazione del World Energy Transition Outlook 2023 - 1.5° Pathway" di Irena (International Renewable Energy Agency). Gava, rispondendo sul nuovo Pniec (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) inviato alla Commissione europea, ha aggiunto che “per troppi anni abbiamo vissuto di ideologismi che hanno bloccato uno sviluppo sostenibile ed è quindi inutile fare piani irrealizzabili”. “Rimane l’obiettivo di non superare 1,5 gradi per il 2050 - ha concluso il vice ministro - ma dobbiamo farlo con la tecnologia che abbiamo ” dando la possibilità a chi investe di agire con “regole chiare e tempi certi per il ritorno degli investimenti”. (Rin)