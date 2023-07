Tunisia: scontri tra migranti e residenti a Sfax, la destra populista invoca il pugno duro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica della destra laica populista tunisina) ha inviato una lettera al ministro dell'Interno della Tunisia, Kamel Feki, a seguito "dei disordini, delle violenze e degli attacchi a proprietà e persone da parte di immigrati irregolari in diversi quartieri della città di Sfax". In un comunicato diffuso oggi, il partito ha condannato fermamente la mancata "salvaguardia della sicurezza nazionale e l'assenza di una politica chiara per contrastare l'afflusso di migranti ai confini tunisini". Il partito ha denunciato "la mancata applicazione della legge contro gli stranieri che violano le regole sul soggiorno in Tunisia e il deliberato ritardo nel dissuadere gli autori delle violenze e del danneggiamento di beni pubblici e privati”. Il Pdl ha aggiunto che “i residenti di Sfax sono esposti a un pericolo imminente” e che la “la pace sociale e la pubblica sicurezza sono a rischio in tutto il Paese”. Il partito populista ha denunciato la presunta “segretezza del contenuto degli incontri con i ministri dell’Interno europei e gli ambasciatori di paesi stranieri in Tunisia", esprimendo il proprio “rifiuto di queste politiche ambigue e sospette". La formazione politica ha criticato "l'assenza di qualsiasi volontà politica di proteggere i confini tunisini dall'afflusso di migranti irregolari e l'inattività dello Stato nel fermare i flussi provenienti dai confini algerini e libici, nonché la mancanza di qualsiasi volontà politica di porre fine alle violazioni e agli attacchi alla proprietà e ai cittadini". (segue) (Tut)