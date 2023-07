Tunisia: scontri tra migranti e residenti a Sfax, la destra populista invoca il pugno duro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Masmoudi ha aggiunto che altri trentaquattro migranti subsahariani sono stati arrestati con l’accusa di essere giunti "in territorio tunisino senza documenti legali”, in seguito agli scontri avvenuti nel quartiere Rbatt di Sfax, seconda città del Paese e polo industriale tunisino. In precedenza, le unità della Guardia costiera della Tunisia avevano arrestato, nella notte di sabato, primo luglio, un gruppo di 15 persone provenienti dall’Africa subsahariana, che stava organizzando una partenza irregolare verso le coste dell’Italia dalla località di Jebeniana, sempre nel governatorato di Sfax. Nell'ambito della stessa operazione erano state sequestrate imbarcazioni di ferro destinate al trasporto di migranti, un motore e varie attrezzature. (segue) (Tut)