Tunisia: scontri tra migranti e residenti a Sfax, la destra populista invoca il pugno duro (4)

- Secondo Ben Omar, esperto tunisino specializzato in materia di immigrazione e portavoce del Forum tunisino per i diritti sociali e sociali (Ftdes), la città di Sfax "si sta trasformando in una prigione". Omar, che pochi giorni fa ha partecipato al Forum sociale del Maghreb per la migrazione nella città marocchina di Nador, che si trova una decina di chilometri a sud dell'enclave spagnola di Melilla nel nord del Marocco, ha avvertito che a Sfax si stanno verificando gli stessi episodi che hanno colpito proprio la città spagnola quando, il 24 giugno 2022, almeno 23 migranti sono morti mentre cercavano di saltare la recinzione della frontiera. Omar ha affermato che "siamo di fronte a un disastro", dal momento che "la situazione in termini di forza numerica a Sfax è ancora più pericolosa". "La città si è trasformata in una trappola per migliaia di migranti che vivono per strada, privi di opportunità lavorative, alloggio sicuro e prospettive future", ha continuato Omar. L'esperto ha sottolineato che "la presenza di migliaia di persone bloccate in un'area geografica circoscritta presto li spingerà a protestare e adottare metodi violenti". "A differenza di Melilla, a Sfax non esiste una recinzione fisica, ma c'è il rischio che i migranti si dirigano verso il porto della città", ha concluso. (Tut)