Trasporti: Sala, prolungamenti M1, M4 e M6 solo con armonia istituzionale

20 luglio 2021

- Pensare a progetti come i prolungamenti a Baggio e a Monza e la M6, si può fare solo a una condizione, che ci sia quella armonia istituzionale che su questo tema consideri il bene della città e la necessità di lavorare insieme". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dal palco dell'inaugurazione, oggi, del nuovo tratto di M4 che connette Linate a San Babila. "Quando mi sono candidato sindaco", ha proseguito, per la M4 "eravamo al 10 per cento, ora siamo al 90". (Rem)