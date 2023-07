Energia: Descalzi (Eni), accompagnare rinnovabili con sostenibilità sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo accompagnare le rinnovabili con la sostenibilità del sistema. Lo ha detto Claudio Descalzi, Ad di Eni, alla presentazione del World Energy Transition Outlook 2023 - 1.5° Pathway" di Irena (International Renewable Energy Agency). Descalzi ha detto che l’acquisizione di Neptune Energy “non è contradittoria con la transizione energetica”, spiegando che Neptune ha “un’intensità media di 5,2 grammi di CO2 equivalente per barile rispetto alla media che può arrivare fino a 18”. L’Ad di Eni ha sottolineato “quello che è successo con lo shortage di gas dovuto alla guerra in ucraina”: un segnale importante per la “sostenibilità del sistema industriale”. “L’Europa deve essere prima nel cambiamento del sistema energetico, del sistema sociale e del sistema industriale” attraverso la garanzia di cambiamento sostenibile”, ha concluso Descalzi. (Rin)