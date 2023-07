Sanità: Majorino, Cup unico ancora lontano e liste d'attesa aumentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro unico di prenotazione "è promesso dalla Regione da sette anni e non ci sarà per almeno altri tre, il tempo necessario ad armonizzare i sistemi informatici non solo di tutti gli operatori privati, ma anche di quelli pubblici, che incredibilmente non si parlano ancora. Il cup unico è una nostra richiesta da molto tempo, perché semplifica la vita ai cittadini e riduce le liste di attesa che invece continuano ad allungarsi, costringendo le persone a ricorrere alle visite a pagamento, per chi se le può permettere, e alimentando l'inaccettabile privatizzazione strisciante della sanità lombarda". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino a commento della risposta data dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso, questa mattina in Consiglio regionale, a una interrogazione a sua firma riguardo i tempi e i costi di realizzazione del Cup della sanità regionale - atteso dal 2016, anno in cui entra nella programmazione regionale - il cui bando per l'implementazione dovrebbe essere assegnato entro febbraio 2024. "L'anarchia di cui parlava l'assessore Bertolaso è nei fatti e lo vediamo dalle centinaia di segnalazioni che ci arrivano sul sito conlasalutenonsischerza.it, che denunciano attese folli, servizi che mancano, persone lasciate sole davanti alla malattia e al bisogno. Lo chiediamo con forza, bisogna cambiare le regole, rivedere la riforma Fontana Moratti e rimettere la sanità regionale a servizio delle persone", conclude l'esponente dem.(Com)