Migranti: Coisp, visita Piantedosi a Lampedusa dimostra attenzione governo a fenomeno

- La visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi all’hotspot di Lampedusa, insieme alla Commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson, “testimonia l’effettiva attenzione che il governo sta dedicando al fenomeno migratorio”. Lo ha detto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Piantedosi, rimarcando la necessità di una trattazione del fenomeno con una logica di sistema, ha chiaramente inquadrato il problema soprattutto alla sua radice, quella del racket criminale della tratta di esseri umani, che chiama gli organismi sovranazionali a uno sforzo nel segno della legalità, con l’obbligo di perseguire i responsabili”, ha aggiunto. La presenza a Lampedusa “dimostra dunque non solo una marcata volontà di risolvere una volta per tutte il fenomeno dell’immigrazione clandestina, ma anche una forte vicinanza a tutti gli operatori delle forze dell’ordine che ogni giorno sono impegnati nella primissima accoglienza e che, svolgendo quotidianamente il loro compito in condizioni spesso molto difficili, sono l’esempio dell’Italia migliore”, ha concluso Pianese.(Rin)