Violenza donne: Cicculli (Sce), a Roma necessario destinare fondi per azioni concrete

- A Roma nella discussione sull'assestamento di bilancio "è necessario destinare fondi per azioni concrete contro la violenza di genere perché quanto fatto fino a ora deve essere rinforzato". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Sinistra civica ecologista, Michela Cicculli, presidente della commissione Pari opportunità. "Sappiamo dove impiegare queste risorse: prevenzione, formazione e sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza nella rete dei centri antiviolenza, presidi sociali di crescita e sviluppo culturale per i territori", spiega. "Per tutto questo è oggi indispensabile che le istituzioni costruiscano un'alleanza solida e duratura, come l'abbiamo vista ieri durante la fiaccolata in ricordo di Michelle Causo - prosegue -. La sua è stata una morte violenta, unica come tutte quelle che l'hanno preceduta, ma che grida forte le difficoltà che vivono le giovani generazioni in un panorama relazionale disgregato, che esalta modelli violenti, dove l'affettività, la relazione con l'altro e l'aggregazione positiva trovano spazio come residue forme di resistenza coltivate dal terzo settore". (Com)