Fvg: assessore Attività produttive, su Electrolux massima attenzione per tutelare posti di lavoro

21 luglio 2021

- In attesa della riconvocazione del tavolo ministeriale, inizialmente previsto per il 20 giugno, la regione Friuli Venezia Giulia continua a seguire con attenzione la vertenza Electrolux per salvaguardare i posti di lavoro nello stabilimento di Porcia (PN). Lo ha ribadito oggi l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo in Consiglio regionale. “Abbiamo incontrato i vertici aziendali lo scorso 18 maggio, ricevendo rassicurazioni sul fatto che lo stabilimento di Porcia non verrà depotenziato e che non sono in programma riorientamenti dei volumi produttivi, né tantomeno ulteriori ridimensionamenti del personale rispetto al piano di riorganizzazione dei siti italiani presentato a inizio anno”, ha ricordato Bini. “Inoltre, è stata ribadita l'intenzione del gruppo svedese di continuare a investire negli stabilimenti italiani, confermando la centralità del nostro Paese nelle strategie di crescita di Electrolux e smentendo le voci di ipotesi di acquisto da parte del gruppo cinese Midea”. L’assessore ha confermato che la questione continua a essere monitorata anche dal governo, dopo il recente incontro tra il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e le organizzazioni sindacali. (Frt)