Sudafrica: membri della sicurezza del vicepresidente Mashatile aggrediscono privati in strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membri del servizio di sicurezza del vicepresidente sudafricano Paul Mashatile hanno partecipato all'aggressione di tre persone sulla strada nazionale a Fourways, zona commerciale e residenziale in rapido sviluppo situata aa Sandton, a nord di Johannesburg, in Sudafrica. Lo ha dichiarato in una nota l'ufficio del vicepresidente, confermando i sospetti sollevati dopo la messa online di un video che ritraeva l'accaduto. Il portavoce del vicepresidente, Vukani Mde, ha specificato che l'aggressione è avvenuta nel fine settimana e a nome di tutto l'ufficio ha condannato l'accaduto. Il caso è scoppiato nei giorni scorsi dopo che il commissario della polizia nazionale Fannie Masemola ha confermato che gli uomini visti aggredire tre persone erano membri dell'unità di sicurezza governativa, spiegando che contro di loro è stata aperta un'inchiesta. "Il comportamento di ciò che abbiamo visto tutti è inaccettabile", ha dichiarato secondo l'emittente "Ewn". Nel video, diventato virale sui social, si vede un gruppo di uomini armati che viaggiavano in convoglio fermarsi ed aggredire gli occupanti di una Polo blu sul ciglio della strada. Uno degli occupanti del veicolo è stato trascinato fuori dall'auto, uno degli aggressori lo ha colpito alla testa e più di uno è stato preso a calci dal gruppo di aggressori. Il servizio di polizia nazionale ha fatto sapere di aver rintracciato le vittime dell'aggressione per registrarne le dichiarazioni. incidente e il processo per ottenere le loro dichiarazioni continua per trovare ciò che è accaduto". (Res)