Ue: Roma candidata ad ospitare sede Autorità europea antiriclaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il Campidoglio in una nota spiega che il sottosegretario Mantovano, sottolineando l'alto livello di tutti i progetti delle città candidate, ha rivolto a tutte loro a nome del governo un ringraziamento per l'impegno profuso per una candidatura italiana "autorevole e forte". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha quindi ringraziato "il governo per aver creduto nel nostro progetto per ospitare a Roma la sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio, una candidatura d'importanza fondamentale non solo per la Capitale ma per tutto il sistema Paese. La legislazione e i sistemi antiriciclaggio italiani sono tra i più avanzati al mondo e costituiscono una vera e propria eccellenza nazionale - ha detto -. Questo quadro di regole ha in Roma il suo luogo naturale per la fitta e importante rete di istituzioni che sono radicate nella nostra città, come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia".(Rer)