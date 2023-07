Ue: Roma candidata ad ospitare sede Autorità europea antiriclaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo ospitare la sede di Amla in un quartiere di enorme prestigio e grande importanza strategica come l'Eur - ha sottolineato il sindaco -, e la Capitale potrà far valere la sua vastissima rete di collegamenti aerei da e verso le città europee e una forte e diffusa offerta di servizi culturali, educativi, sanitari e sportivi che potranno migliorare l'esperienza e la qualità della vita dei futuri dipendenti dell'Autorità. La nostra è quindi una candidatura forte che dà una concreta prospettiva di successo all'Italia su quella che è una grande sfida nazionale. Vogliamo vincerla e continueremo a collaborare strettamente con il governo per raggiungere questo obiettivo ambizioso e importante".(Rer)