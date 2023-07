Cultura: da Pompei a Roma, a Villa Caffarelli un viaggio negli antichi sistemi di illuminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio nelle atmosfere e nelle luci che illuminavano le notti dei romani: è questa la suggestiva proposta della mostra "Nuova Luce da Pompei a Roma", organizzata nella sede espositiva dei Musei Capitolini a Villa Caffarelli, dal 5 luglio all'8 ottobre 2023. Promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, sovrintendenza capitolina ai Beni culturali in collaborazione con l'università Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera, e curata da Ruth Bielfeldt e Johannes Eber, con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura, l'esposizione invita a scoprire ciò che non è più visibile: la luce del passato. E' quanto si legge in una nota. Per la prima volta una mostra affronta in maniera organica la tecnologia, la dimensione estetica e le atmosfere della luce artificiale nel mondo romano. Nessun'altra città dell'antichità ha restituito così tanti sistemi di illuminazione come Pompei. La mostra porta a Roma 150 reperti originali in bronzo dalle città vesuviane: lucerne a olio, candelabri, portalucerne nonché supporti per lucerne figurative e torce, opere custodite presso Il Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) e il Parco archeologico di pompei (Pap). Oltre a celebri statue e sculture di lucerne, l'allestimento presenta anche reperti appartenenti al Museo nazionale archeologico di Napoli non esposti in pubblico, molti dei quali restaurati appositamente per l'occasione e, in questa sede romana, anche da circa 30 opere pertinenti alle collezioni dei Musei Capitolini, Antiquarium. (segue) (Com)