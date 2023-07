Cultura: da Pompei a Roma, a Villa Caffarelli un viaggio negli antichi sistemi di illuminazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposizione è ideata dalla professoressa Ruth Bielfeldt, docente di Archeologia classica dell'università Ludwig-Maximilian di Monaco, nell'ambito di un progetto di ricerca che ha affrontato questi materiali e tematiche in maniera sistematica, entro una cornice scientifica interdisciplinare. La luce artificiale romana, che la mostra invita a riscoprire, è arte della luce. Con le loro forme plastiche e le superfici elaborate, lucerne e candelabri di bronzo creano una spettacolare scenografia di luce e ombra. L'esposizione è arricchita da riproduzioni fedeli prodotte in cooperazione con la Fonderia d'Arte San Gallo Ag, nonché da simulazioni digitali su modelli tridimensionali. Il tema dell'illuminazione offre una nuova prospettiva per la comprensione delle diverse sfere di vita nell'antica Roma: festa e religione, magia ed erotismo, sogno e notte. L'illuminazione è un prodotto tecnico-culturale che permette, in primo luogo, di creare uno spazio umano di condivisione. Questa prospettiva antropologica sulla luce, intesa come mediatrice sociale fondamentale, serve come linea guida del percorso narrativo. Per mettere in relazione passato e presente sono state inserite all'interno del progetto espositivo le lampade realizzate dal light designer Ingo Maurer (1932–2019). Le sue creazioni poetiche, ludiche, bizzarre, sovversive, testimoniano la vitalità di un rapporto creativo con la luce che prosegue da duemila anni. (segue) (Com)