Speciale difesa: Polonia-Germania, ministro Difesa Pistorius, accelerare su centro riparazioni Leopard 2

22 luglio 2021

- È necessario accelerare sull'installazione in Polonia di un centro per le riparazioni dei carri armati di produzione tedesca Leopard 2 forniti all'Ucraina, che li impiega per respingere l'invasione russa. I colloqui in materia tra i governi di Berlino e Varsavia, “intensi e complessi”, dovrebbero essere conclusi entro i prossimi dieci giorni, se possibile. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a seguito dell'incontro con il collega polacco, Mariusz Blaszack, che ha avuto a Zamosc. Secondo l'esponente del governo federale, “deve essere chiaro” che la manutenzione dei Leopard 2 è “parte del sostegno a lungo termine per l'Ucraina”. Ad aprile scorso, Pistorius e Blaszczak si erano accordati per allestire in Polonia un centro di riparazione dei carri armati forniti dai rispettivi Paesi all'ex repubblica sovietica. L'impianto dovrebbe sorgere a Gliwice a opera dell'azienda per la difesa polacca Bumar-Labedy. L'entrata in funzione dello stabilimento era prevista a maggio. Secondo il settimanale “Der Spiegel”, il governo tedesco giudica troppo elevato il prezzo richiesto da Bumar-Labedy per le riparazioni dei Leopard 2. (Geb)